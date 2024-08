Pompeitrovate altre 2 vittime eruzione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 agosto 2024) 16.45 Sono stati ritrovati a Pompei i resti diduedell'. I reperti sono stati rinvenuti nell'area di scavo della Regio IX. Si tratta di un uomo e una donna, in un piccolo vano, un luogo di servizio provvisorio usato come stanza da letto durante lavori di ristrutturazione della casa. Fu scelto probabilmente come rifugio in attesa della fine della pioggia di lapilli. La donna,trovata sul letto,aveva con sé un piccolo tesoro di monete di oro e argento e alcuni monili, tra cui orecchini in oro e perle.