Piazza Garibaldi | rubano in un negozio e aggrediscono gli operatori intervenuti

(Di lunedì 12 agosto 2024): Due minorenni arrestati per rapina in concorso e lesioni, bloccati dopo una colluttazione Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sonoin, su disposizione della Sala Operativa, in ausilio a personale dell’Esercito Italiano. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato che i militari stavano trattenendo un ragazzo, indicando loro un altro soggetto, in lontananza, che si stava dando alla fuga; pertanto, lo hanno inseguito, raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 4 braccialetti del valore complessivo di circa 80 euro.