Oro olimpico dell’Italvolley femminile Bellotti festeggia con il fazzoletto dell’Onda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Porta Siena e l’Onda nel cuore Stefano, segretario generale della Fipav, che ieri in mondo visione è stato immortalato durante il trionfo delle azzurre di Julio Velasco con tanto didella Contrada di Malborghetto. "Una gioia immensa – dicesubito dopo la premiazione – frutto del lavoro di anni e movimento straordinario. Queste ragazze hanno avuto un percorso non semplice negli ultimi anni con risultati buoni e altri meno. Poi anche grazie a un condottiero come Velasco hanno raggiunto il tetto del mondo sportivo. La gioia per chi come noi sta vicino a loro tutti i giorni è incredibile".è romano di nascita ma senese d’adozione. "Mia moglie è senese e grazie a lei ho scoperto negli anni cosa vuol dire la Contrada. Estate perfetta con Palio e Olimpiadi? Sì, ma ancora non è finita – sottolinea speranzoso–.