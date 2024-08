Naissa Torresan scomparsa a 15 anni L’appello disperato della famiglia | Torna tutto si risolve

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024), una ragazza di 15residente a Treviso, èil 4 agosto. Secondo le informazioni riportate, è stata vista per l’ultima volta a Jesolo il giorno successivo, lunedì 5 agosto, in compagnia di un giovane, che però non era il suo fidanzato. “La mamma diè stata in Questura questa mattina, devo ancora sentirla per capire se ha avuto altre notizie. Il secondo avvistamento ègiornata di lunedì 5 agosto, la segnalava a Jesolo insieme a un ragazzo”. A parlare è Daniela Ferrari, presidente di Penelope Veneto, l’associazione che sta seguendo la15enne. Laha spiegato che primac’era stata una piccola discussione, ma non avevano pensato che potesse portare a una fuga. La Questura di Treviso ha ricevuto denuncia dilunedì 5 agosto, la mattina dopo che la giovane si era allontanata da casa.