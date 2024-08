Lo ha chiesto Mattarella Protocollo stravolto | chi salirà al Colle dopo le Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Il 23 settembre alle ore 11, gli azzurri saliranno al Quirinale per la riconsegna della bandiera dellee Paralimpiadi di2024». Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa conclusiva della spedizione italiana alle. Ma c'è una grossa novità. Il Presidente della Repubblica, Sergioriceverà al Quirinale non solo i medagliati delledi2024, ma anche coloro che si sono fermati ad un passo dal podio, i quarti classificati. È questo il desiderio che il capo dello stato ha espresso al presidente del Coni, Giovanni Malagò. Un ribaltamento delper dare un messaggio importante nel mondo dello spor in pieno spirito olimpico: è importante partecipare, non a tutti i costi vincere.