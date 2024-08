Liti pizzini e gol salvati Il calcio pensiona i raccattapalle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) C’erano una volta i. Quei giovani calciatori, riconoscibili con la casacca, in piedi a bordocampo. Tesi di vedere a due passi il proprio idolo sul rettangolo di gioco, pronti a festeggiare un gol in compagnia della squadra sotto la curva, volenterosi di aiutare, in un modo o nell’altro, lo staff e l’allenatore. Ecco, tutto ciò, da sabato non esisterà più. Finisce un’era. La Lega Serie A, con una circolare, ha deciso di togliere i. O almeno, la loro funzionalità. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo le perdite di tempo. Quindi pronti 10 supporti, i ’cinesini’, con il pallone sopra. Solo il portiere continuerà a ricevere la sfera direttamente dal. Saranno quindi, se così si possono definire, dei posa-pallone.