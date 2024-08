La casa romana di Pier Paolo Pasolini diventa un museo | fra le mura dell’abitazione lavorò a Ragazzi di vita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) LadiPasolini diventerà un. Pietro Valsecchi, produttore e regista cinematografico, donerà allo Stato l’appartamento.Pasolini, ladello scrittore e regista diventa unNella sua residenzalo scrittore e registaPasolini visse con la madre dal 1951 al 1954 e qui scrisse il suo primo romanzo, nonché uno dei suoi capolavori: “di”. Fra i massimi intellettuali del ‘900 italiano, Pasolini era nato a Bologna nel 1922. La sua abitazione, sita in via Giovanni Tagliere 3 a Roma, è stata donata allo Stato dal produttore e regista Pietro Valsecchi. Nel quartiere dil de’ Pazziviveva con la madre quando insegnava in una scuola privata di Ciampino. Adesso ladell’intellettuale diventerà undopo i dovuti lavori di ristrutturazione.