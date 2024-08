Inter ufficiale il rinnovo di Lautaro Martinez | guadagnerà una cifra pazzesca i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una trattativa lunga, forse anche troppo vista la volontà, mai vacillata, da ambo le parti di voler arrivare a un accordo. O forse no. Sono, semplicemente, i ‘tempi tecnici’ che servono per prolungare il contratto del miglior attaccante della Serie A con la squadra Campione d’Italia in carica. Il tutto con di mezzo uno Scudetto da vincere e festeggiare, oltre a un cambio di proprietà delicato da condurre a buon fine. Ecco che, nel mese di agosto, con qualche impegno extra-sportivo in meno e il graduale ritorno alla routine sportiva,firma ildi contratto con l’. L’attaccante argentino si lega ai nerazzurri per 6 anni, fino al 2029. Un accordo fortemente voluto sia dal calciatore che dalla società che hanno rispedito al mittente le rispettive offerte.