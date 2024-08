Incendio in via della Pisana la Protezione Civile in prima linea | l’aggiornamento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 – “Ladi Roma Capitale è tuttora al lavoro con i volontari e i mezzi per dare supporto ai Vigili del Fuoco nel mettere in sicurezza tutti gli scenari di incendi che hanno colpito oggi molte zonecittà, in particolar modo via, Trigoria, ViadottoMagliana e Tor Cervara, scenari cha hanno richiesto un numero rilevante di mezzi e persone per le operazioni di spegnimento, soprattutto perché incendi principalmente di sterpaglie, alimentati dal forte vento che ha velocizzato il propagarsi delle fiamme. In particolare, per quanto riguarda l’di viaè probabilmente divampato a seguito di un macchina andata in fiamme a bordo strada“. Lo comunica in una nota ladi Roma Capitale.