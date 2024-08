Incendi in Grecia arriva il supporto dell’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo gliche hanno devastato lanelle ultime ore, l’Unioneannuncia l’avvio di un’importante operazione. Infatti, sia ad Atene che nella zona di Maratona, si sta attuando un piano di sicurezza per aiutare le autorità a domare gliboschivi. Attualmente sono migliaia i cittadini ateniesi che fuggono dalle proprie case nei dintorni, così come nella storica città di Maratona. Soprattutto, non aiutano i forti venti, che alimentano le fiamme che purtroppo sembrano avvicinarsi sempre di più alla capitale. Il primo rogo è di ieri, precisamente nella zona di Varnava, nell’Attica nord-orientale. Con il vento il fuoco ha preso il sopravvento, diventando una linea lunga 30 chilometri e alta in alcuni punti più di 25 metri.in, il piano di soccorso Si è dunque subito attivata protezione civile UE.