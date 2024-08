Il guastallese Villani si piazza 4 a Misano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Buonmento, nonostante l’asfalto bagnato dalla pioggia (condizione che il pilota non aveva mai affrontato in passato), per Jacopo, il giovane impegnato nel campionato italiano Moto3, nei giorni scorsi, sul circuito di. Buoni tempi già dalle prove libere, poi il 6° posto alle prime qualifiche e alla prima gara. Nella prova principale, nonostante la pista bagnata da un improvviso temporale, Jacopo giunge 4° dopo una corsa molto combattuta. Infine, la gara sull’asciutto, concostantemente nel gruppo che va dal terzo al sesto posto per metà gara. All’uscita della Quercia è scivolato leggermente il posteriore della moto, ma ha continuato a mantenere un buon ritmo, fino a recuperare le posizioni dal quarto al sesto posto, raggiungendo gli altri piloti, conquistando la quarta posizione, chiudendo però al quinto posto.