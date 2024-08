Il giallo di Sharon spunta una testimone La ragazza ha visto la vittima stesa a terra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Intuito, analisi delle tracce, testimoni, telecamere, ricostruzioni, nessun dettaglio trascurato. Si lavora con una manovra a tenaglia per risolvere ildi Terno d’Isola, nella Bergamasca, l’omicidio diVerzeni. Gli inquirenti stanno scavando anche nello smartphone della. Non solo, in queste ore si è appreso che unadel posto è stata la prima persona che halauccisa a coltellate in strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio. La donna, come specifica L’Eco di Bergamo, passando con la macchina hala barista di 33 annisul marciapiede a pancia in su. In un primo momento, forse spaventata, si è allontanata, ma poi ci ha ripensato ed è tornata indietro. Nel frattempo si era già fermata l’auto di una coppia di fidanzati che ha chiamato il 112. Massimo riserbo degli inquirenti sul racconto della