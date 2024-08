Genoa-Inter Inzaghi recupera quattro infortunati | davanti tandem Correa Thuram

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Buone notizie per Simoneil giorno dopo il pareggio ottenuto a Londra in casa del Chelsea. Nonostante l'assenza nell'amichevole di ieri, Alessandro Bastoni si è allenato oggi regolarmente in gruppo e da domani dovrebbero aggregarsi al resto dei compagni anche Hakan Calhanoglu (che come Bastoni aveva avvertito solo un affaticamento), Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Restano quindi tuttora indisponibili i soli Zielinski e De Vrij. Sono quindii giocatori che, salvo ulteriori sorprese in negativo, il tecnico dovrebbe avere a disposizione per sabato prossimo, quando alle 18.30 è in programma, prima di campionato. A Marassi potrebbe esordire, magari non ancora dal 1' ma a gara in corso, anche Lautaro Martinez. L'argentino non ha partecipato alla trasferta in Inghilterra, preferendo rimanere in Italia per continuare la preparazione iniziata martedì scorso.