Dalle Mauritius in vacanza a Milano | presi a schiaffi e aggrediti con lo spray al peperoncino per le collane d’oro

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Botte ealper rapinare una famiglia di turisti. Uno dei due banditi, diciassettenne marocchino, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato della polizia e arrestato. Il complice invece è ancora irreperibile. Sono le 18 di venerdì quando una famiglia di turisti delle, madre, padre e due figli, viene puntata dalla coppia di giovanissimi banditi all'uscita della fermata Lotto della metropolitana. A far gola ai malviventi sono led'oro al collo del padre, di 47 anni, e del figlio, sedicenne. I due gli si avventano contro: il padre viene preso amentre il figlio viene disorientato con un improvviso spruzzo dialche gli causa un malore, tanto che poi, soccorso, verrà accompagnato in codice verde all'ospedale.