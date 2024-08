Coppa Italia secondo turno | Avellino-Pontedera avrà la diretta televisiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sarà la coperturaper il debutto nelladi Serie C dell’, impegnato sabato sera al “Partenio-Lombardi” contro ilneldella manifestazione tricolore. L’emittenteSky che detiene i diritti della, sui sedici match in programma in questo fine settimana ha deciso di trasmettere la gara della compagine irpina (sabato 17, ore 21) mentre il giorno successivo sarà la volta di Padova-Feralpisalò, live sempre su SkySportCalcio e NOW dalle 21. Così come è già accaduto per il primo, anche per i 16esimi sarà possibile vedere sul canale You Tube ufficiale della Serie C gli highlights di tutte le partite.