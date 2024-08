Ciclo di lezioni gratuite di digital marketing per i commercianti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) I social sono diventati una forma di comunicazione sempre più utilizzata e diffusa in tutti i settori della vita. Commercio e impresa non sono da meno. Per sostenere l’economia locale e rendere le aziende del territorio sempre più competitive, i Comuni del distretto commerciale di Zibido, Assago, Noviglio e Vernate, insieme a Confcommercio, hanno promosso una soluzione concreta accessibile a tutti: un corso gratuito di. Strutturato in quattroonline ogni lunedì mattina, il corso permetterà di acquisire le conoscenze fondamentali sui principali strumenti e allo stesso tempo di creare relazioni efficaci di fiducia con i propri interlocutori/consumatori. "Per restare sul mercato oggi occorre essere attrattivi e competitivi. Il corso è un’azione concreta rivolto soprattutto aie alle piccole imprese", spiegano dall’amministrazione.