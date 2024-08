Burlamacco in festa Cittadella strapiena alla Notte dei Bozzetti La satira alla ribalta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) I romani dicevano che "il domani è scolaro del giorno prima". E allora, si capisce come mai, anno dopo anno, la "dei" si sia sempre più affinata, fino all’edizione di sabato sera che, a detta di molti, è stata la migliore da un bel po’ di tempo a questa parte. Una cerimonia smart, molto ritmata, dinamica e filata via senza tempi morti, con un piacevole rimpallo a due voci tra il presentatore ufficiale Daniele Maffei e l’esperto di comunicazione della Fondazione Andrea Mazzi. E poi tanti ospiti, sold out (almeno 5mila spettatori), spettacoli ben orchestrati e soprattutto la magia dell’aria che si inizia a respirareper la presentazione dei, quando, simbolicamente, si attiva il contorovescia in vista dell’edizione 2025 della manizione.