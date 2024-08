Bimbo di 2 anni si chiude in auto in provincia di Latina Arrivano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sono stati momenti di vero terrore per una mamma di Scauri, che ha assistito inerme ad un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravi è stato evitato grazie al pronto intervento dei. La donna, 47, ha chiamato il 112 in preda al panico dopo che il suo figlio di 2si è accidentalmente chiuso all’interno dell’vettura mentre lei era impegnata a scaricare il portabagagli. L’Intervento deie del Personale Tecnico Sul posto sono subito giunti i, che hanno valutato la situazione e richiesto l’ausilio di un tecnico specializzato. Grazie all’intervento rapido e coordinato, l’è stata aperta senza de il bambino, fortunatamente illeso, è stato subito messo in sicurezza e affidato alla madre. L'articolodi 2siinindiproviene da Dayitalianews.