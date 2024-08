Basket Serie B Interregionale Senigallia c’è Giacomini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Capitano confermato, si affianca al rientrante Giampieri, 12 Agosto 2024 – Una conferma e un nuovo acquisto. Nelle ultime 48 ore la Goldengasha annunciato i primi due nomi del roster 2024-25, dopo settimane in cui alla società biancorossa si associavano soltanto rumors. Rumors confermati però perché i primi due nomi sono proprio quelli che si pensava: torna a, dove aveva già giocato nel 2014-15 e dal 2016 al 2019, Fabio Giampieri, senigalliese doc, guardia di 31 anni, nelle ultime stagioni fuori regione. Negli ultimi due tornei era in B, prima a Pavia e poi a Piazza Armerina, in Sicilia, dove lo scorso anno ha avuto 13.3 punti di media.