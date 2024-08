ATP Montreal l’avventura di Matteo Arnaldi termina in semifinale Vince Rublev in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024)diinnel Masters1000 di. Sul cemento canadese l’incrocio con il russo Andrey(n.8 del ranking) è stato letale per le ambizioni del ligure, sconfitto per 6-4 6-2. Una partita che ha confermato la grande settimana che sta disputando il moscovita, in Finale per la 26ma volta nel massimo circuito internazionale (la sesta in un Masters1000), diventando anche il primo giocatore nel 2024 a raggiungere due atti conclusivi in un 1000., comunque, può uscire con il sorriso visto che grazie a quest’esperienza sarà in top-30 nel ranking, andando ad arricchire la pattuglia italiana di un’altra unità, oltre a Jannik Sinner e a Lorenzo Musetti., da questo punto di vista, sarà n.