Arrestato a Puerto Escondido | In quel carcere non sopravviverà

(Di lunedì 12 agosto 2024) di Benedetta Iacomucci "E’ malato, nessuno si prende cura di lui, non gli danno neanche le medicine. Non può sopravvivere nelle carceri messicane". L’allarme giunge da oltreoceano. Dal Messico, dove qualche giorno fa si è conclusa la latitanza di Mauro Ragnetti, pesarese, 61 anni,dove aveva riparato da qualche anno probabilmente anche per sfuggire alle manette. Ma la giustizia, alla fine, ha presentato il conto. Ragnetti sta scontando una pena di 4 anni e 4 mesi per un cumulo di reati che vanno dalle lesioni personali alla violazione di domicilio, fino al sequestro di persona e rapina aggravata. Si trova da ieri mattina nella prigione di Tapachula (tecnicamente, nel Ce 03, Centro statale per il reinserimento sociale dei condannati), nell’estremo sud del paese, al confine con il Guatemala.