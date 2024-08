Ancora non so nulla di questo progetto | la frase di Ceccon che spiazza la mamma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Uno degli uomini più chiacchierati dei Giochi, Thomas, che si è preso le copertine per l'oro nei 100 metri d'oro, per aver dormito all'aria aperta nel Villaggio Olimpico a causa di condizioni lamentabili sottolineate da più colleghi e per essere diventato un sex symbol. Al punto che il nuotatore vicentino di Thiene è arrivato a chiedere sui social di "non sessualizzarlo". Poche ore fa ha intanto annunciato una svolta importante della sua vita: "Andrò a vivere da solo”, le sue parole. Che hanno colto di sorpresa sua madre Gioia: "non sodi". Insomma, grossi cambiamenti in vista per, che aveva spaventato la Federazione dicendo di volersene andare in Australia per cercare nuovi stimoli in una carriera che ha davanti un altro duro quadriennio, prima dei Giochi di Los Angeles.