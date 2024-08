WWE | AJ Styles potrebbe non lottare più in Giappone

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024) Lo scorso 13 luglio, AJha fatto una storica apparizione nella federazionese Pro Wrestling NOAH, affrontando Naomichi Marufuji. Recentementeha anche affermato di essere vicino al ritiro dal ring, perciò il suo tempo in WWE starebbe per scadere. Capitolo chiuso? La WWE ha da poco caricato un video sul suo canale YouTube con protagoniste le diverse superstar che hanno partecipato al recente viaggio in. In questo video,ha strizzato l’occhio al fatto che il match contro Marufujiessere la sua ultima apparizione in: “Nel caso non lo sapeste già, quando sono in, fin da quando ero nel Bullet Club, ho sempre indossato una maschera per i grandi show. Ora è tradizione che io abbia una maschera quando vengo qua. Questaessere l’ultima che vedrete su AJ, quindi godetevela”.