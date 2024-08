Volley femminile Italia da sogno a Parigi 2024 | Stati Uniti demoliti medaglia d’oro!

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 11 agosto 2024) L’delsegna una grande impresa alle Olimpiadi diko! L’ultima giornata di Olimpiadiregala una delle più grandi gioie dello sport azzurro, l’deldemolisce gli3-0 in una gara senza storia e vince laper la prima volta, in grande spolvero Paola Egonu con 22 punti messi a segno. La gioia del CT Velasco è incontenibile dopo aver assaporato l’impresa compiuta nella capitale francese. “Non ci rendiamo ancora conto di quanto fatto. Un’avventura stupenda, giocando proprio in finale la gara migliore. Questo successo darà un’ulteriore spinta a un movimento, quello del, che invale l’entusiasmo che al maschile c’è per il calcio.