Reclamo e occhi da tigre | la coach azzurra diventa icona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Uno charme, un fascino, una decisione e uno sguardo dache hanno fatto innamorare l'Italia e non solo. I social sono letteralmente impazziti per lei. Claudia Mancinelli, allenatrice della squadradi ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi, è riuscita a far passare in secondo piano l'impresa storica di Sofia Raffaeli, prima italiana a conquistare una medaglia individuale nella specialità. E se la giovane ginnasta è potuta salire sul terzo gradino del podio è anche grazie alla suache non si è tirata indietro nel contestare un errore dei giudici nell'assegnazione del punteggio a Sofia.