Quelle persone accanto a lei… Angela Carini dopo fiumi di polemiche il fratello rompe il silenzio

Ultimo giorno oggi per le Olimpiadi di Parigi, e si torna a parlare di Angela Carini. A parlare dopo il ritiro è il padre Antonio, raccontando cosa è successo dopo l'incontro con Imane Khelif concentrandosi su alcune persone vicine alla pugile. Subito dopo il ko aveva detto: "Ho preso colpi, sono una combattente e la mia Nazionale lo sa, sono una che anche davanti al dolore non si ferma mai. Se mi sono fermata l'ho fatto solo per la mia famiglia. È stato un incontro irregolare? Non sono nessuno per giudicare". Quell'incontro aveva fatto muovere anche la politica.