Puigdemont a Waterloo ' sfido repressione applicare l' amnistia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Il leader secessionista catalano, Carles, si è mostrato per la prima volta nella sua residenza di, in Belgio, dopo l'apparizione lampo di giovedì a Barcellona e la successiva fuga per eludere il mandato di cattura vigente a suo carico in Spagna. "Se si vuole fare politica in condizioni normali, e io voglio farlo, bisognala legge" sull', ha detto, affidando alcune dichiarazioni esclusive all'agenzia di stampa catalana (Acn) e al canale televisivo regionale Tv3, che lo ha ripreso nella sua dimora belga fugando ogni dubbio sulla reale posizione di