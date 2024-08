Paola Egonu e il segreto dell’Italia | Siamo una vera squadra mancava da un po’ Velasco ci ha compattate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) La più forte.ha saputo trasformare le lacrime e le polemiche del passato in sorrisi e abbracci, dopo il trionfo storico della Nazionale italiana di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre, allenate da Julio, hanno dominato la Finale per l’oro contro gli Stati Uniti (campioni del 2021 a Tokyo) e si sono imposte con il punteggio di 25-18; 25-20; 25-17. Un percorso strepitoso, con un solo set perso nelle partite affrontate, e in cuiè stata la primattrice in campo con le straordinarie qualità in attacco. “Quello che provo in questo momento è un’emozione indescrivibile, sono fierissima di come abbiamo affrontato questo torneo. Sono contenta perché questa era l’obiettivo che avevamo.