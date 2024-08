Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2024 | Bilancia determinata

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 11 agosto 2024) L'diFox del 12è pronto a rivelare che giornata sarà secondo le stelle. Con la Luna in Scorpione, si prospetta un inizio di settimana interessante. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di lunedì 12, tenendo in considerazione anche il proprio ascendente per ottenere unaccurato.12diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete si forma sotto stelle positive e consiglia di stare quieti. Non andate di fretta pretendendo tutto e subito. Toro - L'diFox del Toro ti trova impulsivo. Con la Luna odierna sarà bene procedere con cautela. Gemelli - L'diFox del Gemelli segnala la presenza di Giove nel segno. Recupera terreno in quella situazione che sembra essere in stallo.