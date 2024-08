Neres al Napoli l’annuncio fa esplodere di gioia Conte | Manna scatenato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Dopo la gara di ieri sera di Coppa Italia contro il Modena, ilè vicino a chiudere l’acquisto di David. Dopo aver disputato i due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, ildi Antonioha esordito ufficialmente nella stagione 2024/25. Ieri sera, infatti, gli azzurri hanno disputato il primo turno di Coppa Italia contro il Modena di Pierpaolo Bisoli. I partenopei hanno sì saputo qualificarsi, ma hanno fatto soffrire un bel po’ ai tifosi accorsi in massa allo Stadio Diego Armando Maradona. Il, infatti, è riuscito a staccare il pass per il secondo turno della Coppa Italia solo dopo i calci di rigore. Il grande protagonista è stato proprio Alex Meret. Quest’ultimo, di fatto, è tra i nomi più chiacchierati del gruppo azzurro in sede di calciomercato.