Nardella | Io Governatore? Non avrei corso per l’Europa Patto con Giani e Fossi è solido

(Di domenica 11 agosto 2024) Firenze, 11 agosto 2024 – Pedaggio sulla Fipili, quotazione in Borsa della Multiutility, balneari sono i temi che tengono banco in questa estate rovente, oltre al campo largo ovviamente. Ma Darioda che parte sta? «Stiamo vivendo un’estate calda soprattutto per l’inadeguatezza e la mancanza di risposte del Governo. La vicenda balneari è emblematica: l’immobilismo di Meloni espone l’Italia a una procedura di infrazione che graverà sulle tasche dei cittadini, tiene gli imprenditori e i comuni in una situazione di incertezza. Serve una legge coraggiosa che non scarichi sulle Regioni le responsabilità, valorizzi gli imprenditori e rispetti i principi della direttiva europea mettendo i comuni in condizioni di fare bandi equilibrati».