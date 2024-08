Napoli il malcontento di Conte sul mercato E Folorunsho diventa un caso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 - Una vittoria con riserva, come lo sono un po' tutte quelle messe in carniere in questo periodo della stagione: ilavanza ai 16esimi di Coppa Italia ma lo fa solo tramite i rigori, l'unico modo per abbattere il muro e le resistenze del Modena. In realtà, nonostante il netto dominio del campo degli azzurri, paradossalmente sono gli emiliani a collezionare le occasioni migliori del match grazie ad Antonio Palumbo, autore di una traversa che fa tremare tutti: anche Alex Meret, l'eroe della lotteria dal dischetto che ha evitato un esordio da incubo ad Antonio. Il ballo del debutto è salvo, così com'è salva la seconda e ultima competizione alla quale i partenopei parteciperanno oltre al campionato, ma uno strisciantepersiste proprio nel tecnico salentino, che non aa fine partita non le ha mandate a dire.