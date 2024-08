Medagliere ciclismo su pista Olimpiadi Parigi 2024 | Italia sesta con tre podi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Si chiude con 3 medaglie per l’il bilancio aper quanto riguarda ilsu: gli azzurri conquistano un oro, un argento ed un bronzo, migliorando quanto fatto a Tokyo 2020, quando arrivarono l’oro nell’inseguimento a squadre maschile ed il bronzo di Elia Viviani nell’omnium. A, invece, le soddisfazioni più grandi per l’sono giunte nella madison, specialità nella quale Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno centrato la medaglia d’oro, mentre Simone Consonni ed Elia Viviani hanno conquistato l’argento. Il bronzo, invece, è arrivato dall’inseguimento a squadre maschile, col quartetto composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che hanno sconfitto ancora la Danimarca, questa volta nella sfida per il terzo gradino delo.nona davanti alla Germania.