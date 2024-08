Lo United si allena con Ancona e Francavilla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Aspettando il primo appuntamento ufficiale della stagione, loRiccione sicon Virtus Villafranca e. Un triangolare, quello della prima edizione del trofeo memorial Bernardo Cassese, che andrà in scena martedì (dalle 17.30) allo stadio ’Nicoletti’. Il primo match la squadra di mister Beoni lo giocherà contro quell’che ha appena salutato il calcio professionistico per ripartire dalla serie D. Un’ora dopo la squadra della Perla Verde sarà ancora in campo per affrontare la Virtus. Ultimo match alle 19.30, quello tra Ancora e Virtus. Ai botteghini del ’Nicoletti’ è già scattata la prevendita. Nella sede delloallo stadio i tagliandi si potranno acquistare domani dalle 11 alle 19. Per i tifosi dell’sarà possibile acquistare i biglietti di curva ospiti in prevendita online fino alle 15.