L’Estate Italiana cambia faccia | cosa nascondono i nuovi Semafori di Ferragosto?

(Di domenica 11 agosto 2024) In Trentino e Sardegna, le nuove misure per gestire l’overtourism rivelano un approccio inedito alla protezione delle località più amate. Con l’arrivo della settimana di, l’Italia si prepara ad accogliere ondate di turisti in alcune delle sue destinazioni più iconiche. Ma quest’anno, chiunque visiti il Trentino o le coste della Sardegna potrebbe notare qualdi diverso: l’implementazione di nuove misure tecnologiche per gestire l’overtourism e preservare la qualità dell’esperienza turistica. Overtourism da proteggere: nuove strategie in arrivo Notizie.com foto Ansa In risposta ai problemi cronici legati al sovraffollamento durante i picchi stagionali, le autorità locali hanno introdotto strategie innovative per contenere l’impatto ambientale e logistico dei visitatori. Una delle novità più curiose è rappresentata dai cosiddetti “anti ingorgo”.