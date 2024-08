Lavori più richiesti in Italia ad agosto 2024 | mancano ingegneri insegnanti e operai per 315mila posti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 11 agosto 2024) Il lavoro c’è, mai lavoratori. È quanto emerge dall’ultimo bollettino del sistema Excelsior, realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Adsi cercano 315.000 lavoratori, ma nella metà dei casi le aziende fanno fatica a reperirli. Rispetto all’anno scorso il numero dei profili ricercati fa un balzo in avanti del +7,5%. Il sistema produttivono ha una fame cronica di profili tecnici, ma non solo. Per Unioncamere il gap fra domanda e offerta di lavoro innel breve periodo può essere parzialmente colmato dai flussi migratori, ma sul lungo periodo occorre intervenire con riforme strutturali. Quali sono ipiùSi cercanospecializzati nelle rifiniture delle costruzioni, fonditori, saldatori, lattonieri, calderai e montatori di carpenteria metallica.