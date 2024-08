La delusione di Tamberi | Ho dato tutto allo sport la sentivo come la mia ultima vera gara Non riesco ad accettarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Distrutto e angosciato. “Mi spiace da morire, nonostantequello che è successo mi ero convinto che avrei potuto fare quel qualcosa per cui ho lavorato così tanto per questa. Cerco solo di non pensarci, voglio stare tranquillo perché mi fa male“. Gianmarconon riesce a darsi pace dopo l’amara finale del salto in alto terminata dopo appena sei saltiStade de France. Sfinito dalle coliche riacutizzate poche ore prima della, il corpo non ha rettoavrebbe sperato e i limiti in pedana sono stati evidenti. “Sono sincero, non mi meritavo quello che è successo domenica scorsa e quello che è successo ieri sera – ha dichiarato Gimbo ai microfoni di Rai– Non me lo meritavo. Ho. Io non ho mai cambiato la mia vita per i successi ottenuti. Sono venuto qui con la stessa fame, la fame c’era, mancavail resto. C’ho creduto.