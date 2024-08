Juvecaserta arriva la giovane guardia italo-argentina Benjamin Marchiaro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn altrodalle interessanti prospettive allunga il roster della Paperdi. Si tratta dellaFiore. Alto 194 cm, è nato a Buenos Aires il 28 maggio del 2004, e dopo le giovanili, è cresciuto nelle fila della pallacanestro Varese con cui nel 2020/21 ha preso parte al campionato under18, giocando contemporaneamente anche nella squadra lombarda di serie C (15,1 punti di media nel 2020/21 e 12,3 nel 2021/22). Nel 2022/23 ha collezionato nove presenze in Legadue con la maglia della Kienergia Rieti, mentre lo scorso anno è stato tesserato dal Bakery Piacenza in serie B nazionale (15 partite, 2,6 punti, 2,1 rimbalzi di media) che ha lasciato a gennaio per tornare in Legadue con la Old wide West di Udine con cui ha disputato nove gare.