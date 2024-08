Incasso da circa 900 euro al giorno Sosta boom ma solo con moneta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Monetine sempre a portata per i codognesi che, per la stragrande maggioranza, pagano le soste con righe blu con i contanti. Abitudini “tradizionali“ dunque con l’utilizzo della carta di credito resta ancora un tabù. Intanto, scatta da domani, e durerà fino al 18 agosto, lagratuita nei 439 stalli a pagamento della città: come è ormai consuetudine da diversi anni, nel periodo a cavallo di Ferragosto, il Comune di Codogno, attraverso una società concessionaria che gestisce il servizio, non pretende il ticket da chi parcheggia in piazza Cairoli, via Roma, Cavour, Verdi, Garibaldi, Costa, Vittorio Emanuele, Dante, Cavallotti, Galilei, Battisti, Pascoli, Alberici, piazzale Polenghi, piazzale Donatori del Sangue.