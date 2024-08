Gwyneth Paltrow e Sabrina Carpenter colte in un momento di puro relax | la sauna infrarossa è il loro nuovo segreto?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 11 agosto 2024)in undi: laè il? Sei mai stato in unaa infrarossi? Le star ne parlano con entusiasmo e potrebbe essere ilpassatempo che stavi cercando per il tuo benessere personale! Non si tratta delle solite saune che riscaldano l'atmosfera: le saune a infrarossi hanno qualcosa di diverso. Piuttosto che alzare la temperatura dell'aria, raggiungono direttamente il corpo con onde infrarosse. I fan di questa tecnologia parlano di una miriade di benefici che vanno dal sollievo da stati ansiosi, ai dolori muscolari, fino al controllo della pressione arteriosa e al miglioramento di cefalee croniche.