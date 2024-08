Gli aerei cargo sorvolano le case | Troppo disturbo inaccettabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Il caldo, che obbliga molti a tenere aperte le finestre in orario notturno, sta esasperando un problema ben evidenziato dal sindaco Roberto Cattaneo: il passaggio degliche si alzano in volo da Malpensa. "Da quando il 18 aprile è iniziata la sperimentazione semestrale delle nuove rotte di decollo deiverso sud a Nosate si è creata una situazionedal punto di vista delai residenti". Dati alla mano Cattaneo evidenzia che ogni notte, dalle 23 alle 6, ledi Nosate sono sorvolate in media da 20per il trasporto delle merci, che sono tra i più rumorosi in fase di decollo. La zona più esposta è quella a ovest dell’abitato, mentre il territorio è interessato da almeno 60 voli in atterraggio che seguono le storiche rotte. Nella definizione delle nuove rotte non doveva succedere che glipassassero a poche centinaia di metri dalle