Dramma Sinner stavolta è davvero finita | fan sconvolti alla notizia

(Di domenica 11 agosto 2024) E’ numero uno al mondo ma nonostante ciò non è un periodo semplicissimo per il tennista azzurro Jannik. I suoi ultimi dodici mesi sono stati straordinari eppure ora non è un momento semplice per l’attuale numero uno al mondo Jannik. Lui e la sua fidanzata Anna Kalinskaya sono stati avvolti – per un motivo o per un altro – nelle critiche, ognuno dai rispettivi paesi. brutte notizie per(Lapresse) IlveggenteIl tennista altoatesino è stato criticato per la scelta di non partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi, una decisione che ha creato numerose polemiche e non è piaciuta a tifosi e parte degli addetti ai lavori. Jannik non ha partecipato a causa di una tonsillite, ma questa cosa ha generato ulteriori polemiche e hanno accusato l’azzurro di scarso attaccamento nei confronti della propria patria.