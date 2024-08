Domani al via gli Open Day dell’Academy

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) PartonogliDayCivitanovese. Appuntamento alle 18.30 al campo del Tirassegno, dove la società del presidente Paolo Squadroni organizza un allenamento rivolto agli under 17. "Si alleneranno in campo con lo staff Academy e avranno modo di conoscere la nostra filosofia di lavoro tipica della categoria u17", spiegano dal club. Per informazioni, rivolgersi al 333/3380778. Il settore giovanileè diretto da Leandro Vessella e da qui, nella scorsa stagione, sono usciti sette giocatori che sono stati impiegati nelle varie squadre di Promozione ed Eccellenza.