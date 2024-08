Curto non lascia spazi Bastoni tanta gamba e testa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Pisseri 6.5. A fine primo tempo fa correre un brivido ai suoi tifosi sul cross basso di Tchatchoua poi nella ripresa salva con un gran riflesso su Mosquera, para anche il tentativo di Kastanos ma non può opporsi al tap in di Tengstedt.6,5. Molto concentrato dalla sua parte non, in almeno due occasioni va a risolvere situazioni complicate. Prestia 6,5. Subito pimpante tanto che va a cercare il gol, poi si inventa un lancio per Kargbo, ad inizio ripresa Mosquera lo aggira ma Pisseri lo salva, come sempre chi comanda la difesa è lui. Mangraviti 6. Per un’ora lui come tutto il Cesena contiene gli avversari senza soffrire, quando il Verona si butta in avanti e Tchatchoua e Livramento spingonoqualcheo di troppo. Ceesay 6.