Coppa Italia Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe partono col piede giusto | vittorie a tempo scaduto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024) Caravaggio. La stagione dell’23 si apre con una vittoria nel primo turno di. Al Comunale di Caravaggio, la formazione guidata da Francesco Modesto si è imposta con il risultato di 2-1. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa: al 47? vantaggio nerazzurro con Vavassori, fresco di promozione dalla Primavera e appena entrato in campo, bravissimo a concretizzare una splendida azione personale. Tuttavia la SPAL ha impiegato appena cinque minuti a ristabilire l’equilibrio grazie al blitz vincente di Karlsson, ma al 91? è toccato ad un altro ex ragazzo della Primavera indirizzare la sfida: Tornaghi, anch’esso entrato a gara in corso, si è infilato in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con uno stacco imperioso ha griffato il gol qualificazione.