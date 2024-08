Cingoli folla in lacrime per l’addio a Egidi pioniera e spirito libero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Tanta gente e tanta commozione, ieri mattina, al funerale della professoressa Vincenzina(foto), deceduta a 86 anni. Nella chiesa di Troviggiano di, ha celebrato il parroco Gabriele Crucianelli, partecipi le rappresentanze delle società Ginnastica Juvena di cuiè stata fondatrice e istruttrice, e della compagnia filarmonica "Gabrielli Campagnoli 1930" che l’ha avuta coreografa e animatrice. Giovanni Sbergamo, a nome della comunità cingolana, presente il sindaco Michele Vittori, ha ricordato Vincenzina con toccanti parole. "È stato elevato un inno alla vita – ha sottolineato Sbergamo – che Vincenzina ha vissuto in pienezza, nella gioia, in profondità, spinta dalla sua fede in Dio che gliel’ha donata nella libertà: è stata una donna libera". Mente geniale, brillante, vera precorritrice di tempi, pilastro nelle tante attività svolte.