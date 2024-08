Che choc essere lasciata dopo 20 anni | lo sfogo di Rossella Brescia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Rosellanon usa giri di parole. In un'intervista al Corriere parla della fine della sua relazione con Luciano Mattia Cto, coreografo e regista. Un grande dolore per lache si sfoga un po': "Ho finito di girare Jastimari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti. Anche lì, mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro. Beh, ormai lo sanno tutti È finita una storia che durava da vent'. Sì, è successo mentre stavo girando il film e non l'ho deciso io, per me è stato uno»". Poi ha aggiunto: "Non siamo spostai? Ma è come se lo fossimo. E comunque, se ce l'ha fatta Jennifer Anistonche Brad Pitt l'ha, ce la posso fare pure io". E ancora: "Se non sai perché succede è più dura. Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere.