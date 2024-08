Alemanno e lo sfogo su Roma | Non vedevamo un euro Con Monti solo tagli e rigore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) «Quando ero sindaco e venivo criticato, non c'era nessun governo che mi aiutava. Anzi, c'era un tale Mario, cheava alla città eterna qualunque cosa fosse possibile. Stiamo parlando, d'altronde, dello stesso esecutivo per cui non ci sono state le Olimpiadi. Prima di Virginia Raggi, è stato il professore a bloccare la nostra candidatura». A dirlo l'ex sindaco diGianni.Standard&Poor's premia la capitale: economia sana e diversificata. Cosa è cambiato rispetto a quando indossava la fascia tricolore? «Il mio mandato è partito due mesi dopo il tracollo di Lehman Brothers. Buona parte della mia Amministrazione è stata influenzata da una delle peggiori crisi degli ultimi anni. Il buon Roberto Gualtieri, invece, si trova al Campidoglio nel dopo Covid, quando c'è una spinta economica e turistica fuori dall'ordinario».