West Nile a Modena altri 5 casi | tutti ricoverati Ausl | Sviluppata forma neuroinvasiva

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Sono cinque i nuovidi infezione da virusaccertati nei giorni scorsi in diversi comuni della provincia di(Soliera, Campogalliano, Bomporto, San Cesario e Fiorano). I pazienti hanno “età che vanno dai 60 ai 90 anni. Hanno sviluppato forme neuroinvasive a seguito dell'infezione e sonopresso diverse strutture ospedaliere della rete provinciale. Dall'inizio dell'anno sono 13 iconfermati di malattiada virus", sottolinea in una nota l'di. "Il virusè endemico, ovvero presente in maniera stabile, nella nostra regione e in quelle del bacino padano. Il suo ciclo di moltiplicazione si sviluppa fra alcune specie di uccelli e le nostre zanzare comuni (Culex spp).