Trapani scoperto un piccolo tempio nel parco archeologico di Selinunte | le immagini dal drone

(Di sabato 10 agosto 2024) Nuovi edifici legati all'area sacra tra età arcaica e classica e una struttura che al momento sembrerebbe un, pari a circa due terzi delR. Sono le ultime scoperte legate alla campagna di scavi in corso aldi, nel Trapanese, uno dei più grandi siti archeologici del Mediterraneo, da parte della New York university e dell'ateneo di Milano. Le indagini riguardano il grande santuario urbano sull'acropoli. La missione ha individuato il grande accesso monumentale a nord-ovest, un ambiente con un pozzo circolare, diversi oggetti, monete e una struttura che parrebbe condurre a un tempietto non ancora conosciuto, non molto grande e senza colonne.